12 августа. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на сообщение организации.
В ВОЗ отметили, что поддерживают контакты с российскими властями и разработчиками вакцины и ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины. В организации подчеркнули, что испытания вакцины на всех этапах должны проходить согласно установленным процедурам, чтобы обеспечить ее безопасность и эффективность.
В тоже время в сообщении отмечается, что ВОЗ приветствует все достижения в области разработок вакцин и лекарств от коронавируса.
Во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин сообщил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.
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