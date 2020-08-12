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В мире     12.08.2020 10:12

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

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Теги:  ВОЗ  вакцина  коронавирус  проверка 

12 августа. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на сообщение организации.

В ВОЗ отметили, что поддерживают контакты с российскими властями и разработчиками вакцины и ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины. В организации подчеркнули, что испытания вакцины на всех этапах должны проходить согласно установленным процедурам, чтобы обеспечить ее безопасность и эффективность.

В тоже время в сообщении отмечается, что ВОЗ приветствует все достижения в области разработок вакцин и лекарств от коронавируса.

Во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин сообщил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.


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Теги: 
ВОЗ  вакцина  коронавирус  проверка 

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