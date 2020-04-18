24 апреля. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список перспективных вакцин от коронавируса девять российских разработок, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.



В список включено 6 перспективных вакцин, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», две вакцины, созданные компанией БИОКАД, и вакцина, созданная в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.



Всего в список ВОЗ на 23 апреля входит 83 перспективных препарата для борьбы с коронавирусом, 77 из которых находятся на стадии доклинических исследований, а шесть уже проходят клинические испытания на людях.