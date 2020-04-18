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В мире     24.04.2020 09:03

ВОЗ включила девять российских разработок в перечень перспективных вакцин от коронавируса

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Теги:  коронавирус  ВОЗ  вакцина 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список перспективных вакцин от коронавируса девять российских разработок, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В список включено 6 перспективных вакцин, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», две вакцины, созданные компанией БИОКАД, и вакцина, созданная в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.

Всего в список ВОЗ на 23 апреля входит 83 перспективных препарата для борьбы с коронавирусом, 77 из которых находятся на стадии доклинических исследований, а шесть уже проходят клинические испытания на людях.


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Теги: 
коронавирус  ВОЗ  вакцина 

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