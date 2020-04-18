Другие материалы
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В мире
24.04.2020, 09:03
ВОЗ включила девять российских разработок в перечень перспективных вакцин от коронавируса
24 апреля. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список перспективных вакцин от коронавируса девять российских разработок, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф....
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В мире
20.04.2020, 09:58
Нефть марки WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель впервые с 1999 года
20 марта. Mossovetinfo.ru – Цены на нефть марки WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель в первые с 1999 года, следует из данных торгов. Такое резкое падение связано с опасениями, что в ус...
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В мире
18.04.2020, 14:23
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
18 апреля. Mossovetinfo.ru – В храме Грома Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова. Благодатный огонь был доставлен к Яффским в...