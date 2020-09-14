14 сентября. Mossovetinfo.ru - Всемирная организация здравоохранения 13 сентября зафиксировала в мире около 308 тысяч случаев заражения коронавирусом - это максимальное количество случаев заражения с начала пандемии, сообщается на официальном сайте ВОЗ.
Всего за стуки зафиксировано 307 930 случаев заражения. Предыдущий рекорд был установлен 6 сентября, когда за сутки было зафиксировано 306 857 случаев заражения.
Всего в мире выявлено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 человек.
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