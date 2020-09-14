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В мире     14.09.2020 10:56

ВОЗ зафиксировала рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки

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Теги:  коронавирус  ВОЗ  статистика  рекорды 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - Всемирная организация здравоохранения 13 сентября зафиксировала в мире около 308 тысяч случаев заражения коронавирусом - это максимальное количество случаев заражения с начала пандемии, сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Всего за стуки зафиксировано 307 930 случаев заражения. Предыдущий рекорд был установлен 6 сентября, когда за сутки было зафиксировано 306 857 случаев заражения.

Всего в мире выявлено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 человек.


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Теги: 
коронавирус  ВОЗ  статистика  рекорды 

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