14 сентября. Mossovetinfo.ru - Всемирная организация здравоохранения 13 сентября зафиксировала в мире около 308 тысяч случаев заражения коронавирусом - это максимальное количество случаев заражения с начала пандемии, сообщается на официальном сайте ВОЗ.



Всего за стуки зафиксировано 307 930 случаев заражения. Предыдущий рекорд был установлен 6 сентября, когда за сутки было зафиксировано 306 857 случаев заражения.



Всего в мире выявлено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 человек.