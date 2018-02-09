9 января /Mossovetinfo.ru/ - - В зоне ударов, нанесенных накануне США, «под видом сирийцев», «потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых», ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения ЧВК «Вагнера», - сообщает в своем микроблоге один из экс-командиров самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков)., - сообщает Гиркин (Стрелков).Про этом Гиркин также отмечает, что формально «официальных российских военных», «военных РФ» в зоне ударов «может, и вообще не было».Накануне МИД Сирии назвал военным преступлением авиаудары международной коалиции во главе с США по сирийским проправительственным силам.Также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что Россия на закрытой встрече Совета Безопасности в четверг попросит делегацию США объяснить, каким образом коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Небензя подчеркнул, что не располагает информацией о том, погибли ли в результате удара российские военные. Выступая 8 февраля на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН) постпред России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал преступлением удар сил коалиции во главе с США по подразделениям сил, поддерживающих официальный Дамаск.