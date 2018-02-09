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В мире     09.02.2018 14:35

Возможно сто человек ЧВК «Вагнера» стали жертвами удара в Сирии – Гиркин

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Теги:  Сирия  США  Россия  ЧВК  Вагнер  удар  потери  Стрелков  Гиркин  мнение  МИД  ООН  Небензя 

9 января /Mossovetinfo.ru/ - - В зоне ударов, нанесенных накануне США, «под видом сирийцев», «потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых», ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения ЧВК «Вагнера», - сообщает в своем микроблоге один из экс-командиров самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

«Ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения «Вагнера». Одно - практически полностью уничтожено, второе - разгромлено «в хлам». Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифр (100 человек – ред.)», - сообщает Гиркин (Стрелков).

Про этом Гиркин также отмечает, что формально «официальных российских военных», «военных РФ» в зоне ударов «может, и вообще не было».
Стрелков, Гиркин, Вагнер, Сирия, удар

Накануне МИД Сирии назвал военным преступлением авиаудары международной коалиции во главе с США по сирийским проправительственным силам.

Также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что Россия на закрытой встрече Совета Безопасности в четверг попросит делегацию США объяснить, каким образом коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Небензя подчеркнул, что не располагает информацией о том, погибли ли в результате удара российские военные. Выступая 8 февраля на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН) постпред России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал преступлением удар сил коалиции во главе с США по подразделениям сил, поддерживающих официальный Дамаск.



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Теги: 
Сирия  США  Россия  ЧВК  Вагнер  удар  потери  Стрелков  Гиркин  мнение  МИД  ООН  Небензя 

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