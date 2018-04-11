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В мире     11.04.2018 09:04

Возобновляется авиасообщение России с Египтом

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Теги:  Россия  Египет  авиасообщение  возобновление 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - - Первый регулярный рейс между Москвой и Каиром, после перерыва в два с половиной года авиасообщения между Россией и Египтом, планируется выполнить в среду. Првый регулярный рейс Аэрофлота вылетит в Каир около 9 вечера, сообщает ТАСС со ссылкой на Аэрофлот.
Аэрофлот предполагает выполнять 3 рейса в неделю в Египет.

В начале января нынешнего года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром.

Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года, после таракта с самолетом компании «Когалымавиа», 

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Теги: 
Россия  Египет  авиасообщение  возобновление 

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