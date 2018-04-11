09:51 Происшествия Поисковые мероприятия на месте крушения вертолета МИ-8 в городе Хабаровске завершены - МЧС
09:04 В мире Возобновляется авиасообщение России с Египтом
08:43 Общество Проект «Экскурсовод в метро» стартовал в столичной подземке
08:12 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 апреля
07:52 Город (Москва и область) График модульных каникул в школах Москвы на новый учебный год изменен
16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников
10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома
16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства
21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть
19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий
16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%