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27.07.2024, 13:58
ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
27 июля — Mossovetinfo.ru — «Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный п...
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В мире
22.07.2024, 14:27
Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков
22 июля — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал подождать конкретных действий после к...
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21.07.2024, 22:52
Байден снял свою кандидатуру с выборов президента
21 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден объявил, что он выбывает из президентской гонки 2024 года после ра...