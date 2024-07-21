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В мире     27.07.2024 13:58

ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

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Теги:  СВО  Лозоватское  освобождение  ДНР  Минобороны  ВСУ  формирования  поражение 

27 июля — Mossovetinfo.ru — «Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики», — сообщает Минобороны России.

Поселок находится к северо-западу от Донецка, вблизи дороги из Авдеевки в Покровск. На этой неделе российские войска заняли еще ряд населенных пункта в ДНР, Харьковской области и ДНР.

Также сообщается, что, нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.

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Карта места

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Теги: 
СВО  Лозоватское  освобождение  ДНР  Минобороны  ВСУ  формирования  поражение 

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