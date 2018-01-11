Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
В мире     17.01.2018 15:21

Вспышка кори на Украине: умер еще один человек

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Украина  корь  вспышка 

17 января. Mossovetnfo.ru - С начала 2018 года на Украине зарегистрирован второй смертельный случай от кори. «Стало известно о еще одной смерти от кори: умер взрослый человек», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Ранее от осложнений из-за кори умер 5-летний ребенок в Одесской области.
В прошлом 2017 году на Украине было зафиксировано четыре смертельных случая.

За 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. По состоянию на 15 января 2018 года в Киеве зарегистрировано 87 случаев заболевания корью.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Украина  корь  вспышка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

23:28 Общество «Продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства» призвал Путин

23:13 Город Путин: город и вся страна могут гордиться работой московских властей по созданию комфортной среды

20:28 Власть В РФ определен единый сайт для размещения проектных деклараций застройщиков

19:41 Другое В связи с жалобами на прием купюр нового образца Роспотребнадзор открывает горячую линию

18:34 Происшествия В Москве трое детей во время пожара выпрыгнули из окна четвертого этажа

Актуальные материалы

17:40 Город Места для крещенских купаний в Москве

10:50 Город Движение на участке Русаковской улицы ограничат на два месяца

21:22 Город Фестиваль «Путешествие в Рождество» завершился в Москве

22:52 Общество Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»

11:22 Происшествия 34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

11:06 В России Путин поздравил с Рождеством Христовым православных христиан

19:47 Город С 8 января в столичном регионе установятся минусовые температуры - «Фобос»

10:24 Город Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru