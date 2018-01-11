Другие материалы
-
В мире
17.01.2018, 15:21
Вспышка кори на Украине: умер еще один человек
17 января. Mossovetnfo.ru - С начала 2018 года на Украине зарегистрирован второй смертельный случай от кори. «Стало известно о еще одной смерти от кори: умер взрослый человек», - сообщает пресс-служба...
-
В мире
13.01.2018, 08:24
3 человека погибли, 45 ранено в ДТП в Праге с пассажирским автобусом
13 января, Mossovetinfo.ru -В результате аварии с участием пассажирского автобуса на окраине Праги, погибли три человека, 45 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, - сообщают местные С...
-
В мире
11.01.2018, 10:36
Взорвался танкер Sanchi, горевший в Восточно-Китайском море, после столкновения с сухогрузом
Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – На панамском нефтяном танкере Sanchi, который загорелся после столкновения с сухогрузом в Восточно-Китайском море, произошел взрыв, сообщила пресс-служба министерс...