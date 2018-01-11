Вспышка кори на Украине: умер еще один человек

17 января. Mossovetnfo.ru - С начала 2018 года на Украине зарегистрирован второй смертельный случай от кори. «Стало известно о еще одной смерти от кори: умер взрослый человек», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.



Ранее от осложнений из-за кори умер 5-летний ребенок в Одесской области.

В прошлом 2017 году на Украине было зафиксировано четыре смертельных случая.



За 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. По состоянию на 15 января 2018 года в Киеве зарегистрировано 87 случаев заболевания корью.