 
Актуальные темы: переговоры
В мире     29.12.2025 10:40

Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

29 декабря — Mossovetinfo.ru — Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским прошла в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Трамп по итогам заявил, что территориальный вопрос является одним из остающихся нерешенными на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Также Трамп и Зеленский объявили составы рабочих групп по урегулированию.

За час до встречи с Зеленским во Флориде Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По мнению американского президента, беседа была «хорошей и очень продуктивной».

Помощника Президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом сделал комментарий, размещенный на сайте Кремля (основные тезисы):
— разговор (продолжавшегося 1 час 15 минут – ред.) организован по инициативе Президента США, который хотел обсудить с нашим Президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования. Он хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом, проводимым с Зеленским чуть позднее сегодня в Мар-а-Лаго во Флориде;
— Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договорённость. Весьма подробные аргументы нашего Президента по принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже, и многочисленных контактов представителей двух администраций;
— Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведёт лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий. Для их окончательного прекращения требуется, прежде всего, конечно, от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса с учётом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая;
— Дональд Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно, действительно, как можно скорее завершить войну, говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединённых Штатов и с Россией, и с Украиной, признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учётом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским;
— Стоит особо отметить, что в ходе сегодняшней беседы Президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая – вопросами экономической сферы. О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено дополнительно в ближайшее время, очевидно, в самом начале января.

На брифинге Трампа и Зеленского по завершению встречи во Флориде Трамп признал, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным. Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас «намного ближе» к договоренности, чем когда бы то ни было.

Трамп, судя по его комментариям, выступает за то, чтоб вопрос территорий и прочие спорные детали мирного плана были утверждены не через референдум, а через решение парламента. Трамп сказал, что, при необходимости, готов лично выступить в украинском парламенте с поддержкой мирного плана.

Трамп допустил, что договоренности вообще не удастся достичь.

В то же время британские СМИ, оценивая итоги переговоров Трампа и Зеленского, не заметили существенных изменений в позициях обеих сторон.

Также испанская газета Pais, описывает общую атмосферу переговоров, отмечает, что они не принесли конкретных результатов.

Наблюдатели отмечают, что главный итог вчерашних переговоров - поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение.

