 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     22.03.2025 13:19

ВСУ за сутки потеряли свыше 1380 военных — Минобороны РФ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минобороны  Россия  СВО  ВСУ  потери 

22 марта — Mossovetinfo.ru — Министерства обороны Российской Федерации распространило в своем официальном канале информацию о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 22 марта 2025 года.

ВСУ за сутки потеряли свыше 1380 военных, сообщается о следующих потерях ВСУ на различных направлениях:

— на Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий;

— подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чернещина, Андреевка Харьковской области, Новомихайловка и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов;

— подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александрополь, Новая Полтавка, Северск, Катериновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

— подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии;

— подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и три полевых склада боеприпасов;

— подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах, - также сообщает Минобороны.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минобороны  Россия  СВО  ВСУ  потери 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:19 В мире ВСУ за сутки потеряли свыше 1380 военных — Минобороны РФ

07:40 Общество Год назад в концертном зале Крокус Сити Холл произошел теракт, погибли более 140 человек

07:16 Город (Москва и область) Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 22 марта

13:51 В мире МО РФ: Подрыв станции «Суджа» - провокация ВСУ для дискредитации инициатив Трампа

08:14 Другое Овечкин сократил отставание от Гретцки, забив 888-й гол

Актуальные материалы

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

08:59 В России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru