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В мире     11.01.2018 10:36

Взорвался танкер Sanchi, горевший в Восточно-Китайском море, после столкновения с сухогрузом

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Теги:  Sanchi  столкновение  взрыв 

Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – На панамском нефтяном танкере Sanchi, который загорелся после столкновения с сухогрузом в Восточно-Китайском море, произошел взрыв, сообщила пресс-служба министерства транспорта КНР.

Временно приостановлены спасательные работы, продолжавшиеся четыре дня. «В связи с тем, что 10 января в 13.35 на танкере SANCHI произошёл взрыв, на месте происшествия временно приостановлены работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда отодвинуты на безопасное расстояние», сообщила пресс-служба.

Как ранее сообщало «ИА «Моссовет», шедший под панамским флагом из Ирана танкер Sanchi ночью 6 января столкнулся с зарегистрированным в Гонконге сухогрузом CF Cristal c 64 тысячами тонн зерна на борту. 

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Теги: 
Sanchi  столкновение  взрыв 

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