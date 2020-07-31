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В мире     31.07.2020 15:52

Взрыв самолета с президентом Польши в 2010 году был из-за тротила, заложенного в России - комиссия

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Теги:  Качинский  Польша  самолет  взрыв  расследование  комиссия  тротил 

31 июля, Mossovetinfo.ru - Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России. Об этом сообщает "РИА НОВОСТИ".

10 апреля 2010 года из-за крушения при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный погибли 96 человек, в том числе Президент Польши и многие другие руководители станы.

По итогам прошедших в Польше и России расследований катастрофы обе стороны заявляли ранее, что причиной стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром и снижение ниже дозволенного минимума.

О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.

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Теги: 
Качинский  Польша  самолет  взрыв  расследование  комиссия  тротил 

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