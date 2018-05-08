11 мая. Mossovetinfo.ru - Российская певица Юлия Самойлова не выступит в финале песенного конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне 12 мая.



Самойлова не смогла преодолеть стадию полуфинала. На конкурсе она выступала с песней I Won't Break. Участников финала выбирали зрители трансляции с помощью звонков и СМС, а также профессиональное жюри.



В 2017 году Россия не принимала участие в конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, так как власти Украины не пустили Самойлову в страну.