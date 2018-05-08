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В мире     11.05.2018, 10:30

Юлия Самойлова не смогла выйти в финал «Евровидения»‍

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Теги:  Евровидение  Юлия Самойлова 

11 мая. Mossovetinfo.ru - Российская певица Юлия Самойлова не выступит в финале песенного конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне 12 мая.

Самойлова не смогла преодолеть стадию полуфинала. На конкурсе она выступала с песней I Won't Break. Участников финала выбирали зрители трансляции с помощью звонков и СМС, а также профессиональное жюри.

В 2017 году Россия не принимала участие в конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, так как власти Украины не пустили Самойлову в страну.


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Теги: 
Евровидение  Юлия Самойлова 

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