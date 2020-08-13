14 августа. Mossovetinfo.ru – Задержанные в Белорусси и перед выборами президента граждане России вернулись на родину В соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.



Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали более 30 российских граждан, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании. Было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Белорусские СМИ также сообщили о прибытии в страну более 200 боевиков, целью которых является дестабилизация обстановки в период перед президентскими выборами.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко позже сообщил, что президент России Владимир Путин направил ему письмо с изложением всех фактов о задержанных на территории Белоруссии россиянах.