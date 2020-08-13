Другие материалы
-
В мире
14.08.2020, 19:51
Задержанные в Белоруссии 32 россияна вернулись на родину
14 августа. Mossovetinfo.ru – Задержанные в Белорусси и перед выборами президента граждане России вернулись на родину В соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Красно...
-
В мире
14.08.2020, 12:47
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны
14 августа, Mossovetinfo.ru - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, открывая в пятницу совещание по работе строительной отрасли, что находится в стране, передает БелТА. «Для начала я, пок...
-
В мире
13.08.2020, 20:59
Трамп против финансирования Почтовой службы США для голосования по почте
13 августа, Mossovetinfo.ru - Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он выступает против дополнительного финансирования Почтовой службы США, потому что он не хочет, чтобы его использовали для г...