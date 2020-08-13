 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В мире     14.08.2020 19:51

Задержанные в Белоруссии 32 россияна вернулись на родину

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Белоруссия 

14 августа. Mossovetinfo.ru – Задержанные в Белорусси и перед выборами президента граждане России вернулись на родину В соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова  в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали более 30 российских граждан, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании. Было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Белорусские СМИ также сообщили о прибытии в страну более 200 боевиков, целью которых является дестабилизация обстановки в период перед президентскими выборами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позже сообщил, что президент России Владимир Путин направил ему письмо с изложением всех фактов о задержанных на территории Белоруссии россиянах.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Белоруссия 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россияна вернулись на родину

16:25 В России Массовые мероприятия в школах запрещены до 1 января 2021 года

16:11 Город (Москва и область) С 20 августа в Москве появятся еще четыре выделенные полосы

16:07 Власть Сергей Миронов: Правительству давно пора перестать делать вид, что на 9-12 тыс. руб. можно реально прожить

15:45 Город (Москва и область) Расписание электричек двух направлений МЖД изменится с 17 по 23 августа

Актуальные материалы

19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россияна вернулись на родину

16:11 Город (Москва и область) С 20 августа в Москве появятся еще четыре выделенные полосы

15:45 Город (Москва и область) Расписание электричек двух направлений МЖД изменится с 17 по 23 августа

14:03 Общество Москвичей ждут теплые выходные

10:58 Город (Москва и область) Станцию «Рижская» закроют на год с 22 августа

11:07 Город (Москва и область) Опубликованы этапы переселения по программе реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru