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В мире     18.04.2018 08:05

Заключительный этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 стартует 18 апреля

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Теги:  ЧМ-2018  футбол  билеты на ЧМ-2018  чемпионат мира  ФИФА  болельщики  чемпионат мира-2018  Москва-2018  Россия-2018 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Заключительный этап продажи билетов на матчи чемпионата мира начнется в среду, 18 апреля на сайте ФИФА.

Билеты будут продаваться в порядке живой очереди, начиная с 12:00 по московскому времени. Продажи будут идти до 15 июля – до финального матча чемпионата мира. По итогам двух этапов продаж было продано более 1,7 миллиона билетов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего в столице состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  футбол  билеты на ЧМ-2018  чемпионат мира  ФИФА  болельщики  чемпионат мира-2018  Москва-2018  Россия-2018 

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