18 апреля. Mossovetinfo.ru – Заключительный этап продажи билетов на матчи чемпионата мира начнется в среду, 18 апреля на сайте ФИФА.
Билеты будут продаваться в порядке живой очереди, начиная с 12:00 по московскому времени. Продажи будут идти до 15 июля – до финального матча чемпионата мира. По итогам двух этапов продаж было продано более 1,7 миллиона билетов.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего в столице состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал.
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