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В мире     03.10.2020 09:30

Заразившегося COVID-19 Трампа направили в военно-медицинский центр

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Теги:  коронавирус 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, направили в военный-медицинский центр. Об этом сообщила Кайли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома.

Она отметила, что Трамп продолжит выполнять свои рабочие обязанности из президентского офиса в военно-медицинском центре Уолтера.

Ранее сообщалось, что президент США и первая леди Мелания Трамп сдали положительные тесты на коронавирус. Врач Трампа сообщил, что Трамп и Мелания чувствуют себя хорошо.

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Теги: 
коронавирус 

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