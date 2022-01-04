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В мире     04.01.2022 13:18

Заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января

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Теги:  Россия  НАТО  США  безопасность  гарантии 

4 января. Mossovetinfo.ru - 12 января 2022 года запланировано заседание Совета Россия — НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

Также сообщается, что заседание совета, формат, используемый для диалога с 2002 года, состоится в Брюсселе 12 января после того, как официальные лица США и России проведут переговоры по вопросам безопасности 10 января в Женеве.

Напомним, что 17 декабря МИД России распространил сообщение для СМИ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

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Теги: 
Россия  НАТО  США  безопасность  гарантии 

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