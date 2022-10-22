Завершился XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая

22 октября, Mossovetinfo.ru - 20-й съезд КПК закрылся в субботу в Пекине, Си Цзиньпин председательствовал на заключительном заседании 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, - сообщает Синьхуа.



В субботу на заключительном заседании 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК) был избран состав Центрального комитета (ЦК) КПК 20-го созыва и состав Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва и Центральная комиссия по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая.



ЦК КПК - центральное руководства партии из 200 человек, выберет новый список высших руководителей в воскресенье.



Ожидается, что Си в воскресенье будет назначен генеральным секретарем партии еще на пять лет. Имя Си включено в список новых членов Центрального комитета.



В 2018 году Китай исключил из своей Конституции ограничение на два срока полномочий президента и вице-президента, предоставив Си Цзиньпину, который стал президентом страны в 2013 году возможность последующих переизбраний.



Фото: Синьхуа