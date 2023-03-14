18 марта, Mossovetinfo.ru - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала выдачу ордеров Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина и детского омбу...

14 марта. Mossovetinfo.ru - Минобороны России во вторник вечером распространило Заявление о полете американского БПЛА MQ-9 над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова со следующим текст...