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В мире     14.03.2023 23:41

Заявление Минобороны России о полете американского БПЛА MQ-9 над Черным морем

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Теги:  Минобороны  заявление  БПЛА  MQ-9  США  НАТО 

14 марта. Mossovetinfo.ru - Минобороны России во вторник вечером распространило Заявление о полете американского БПЛА MQ-9 над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова со следующим текстом:

"Утром 14 марта т.г. над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации.

Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами.

С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования".

Ранее во вторник представители Белого дома США и представители НАТО высказали свои взгляды на полет американского БПЛА.

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Карта места

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Теги: 
Минобороны  заявление  БПЛА  MQ-9  США  НАТО 

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