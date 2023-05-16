19 мая — Mossovetinfo.ru — В Заявлении стран G7 по Украине
, размещенном в пятницу на сайте Белого Дома (США)
, указаны меры по прекращения агрессии (СВО
- ред.) России против Украины, в том числе: совместное противостояние агрессии; безоговорочный вывод российских войск; помощь Украине в сфере безопасности до тех пор, пока идет агрессия, в том числе программа финансовой поддержки на 2024 год; поддержка усилий правительства Украины по борьбе с коррупцией; оплата Россией долгосрочного восстановления Украины; единство в санкционной политике против РФ; снижение зависимости от РФ в сфере ядерной энергетики и другие меры.
ИА МОССОВЕТ публикует текст заявления
с учетом требований и ограничений действующего российского законодательства.
1. Преамбула
На нашей сегодняшней встрече в Хиросиме мы, лидеры G7, подтвердили нашу приверженность совместной борьбе с незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессией России против Украины. Мы самым решительным образом осуждаем явное нарушение Россией Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и влияние агрессии России на остальной мир. 15 месяцев российской агрессии унесли тысячи жизней, причинили огромные страдания народу Украины и поставили под угрозу доступ к продовольствию и энергии для многих наиболее уязвимых людей в мире. Мы выражаем наше полное сочувствие и соболезнования украинскому народу в связи с их потерей и страданиями. Мы приветствуем украинский народ за его храброе сопротивление. Наша поддержка Украины не поколеблется. Мы не устанем в нашей приверженности смягчению последствий незаконных действий России для остального мира.
Сегодня мы предпринимаем новые шаги, чтобы гарантировать, что незаконная агрессия России против суверенного государства Украина потерпит неудачу, и поддержать украинский народ в его стремлении к справедливому миру, основанному на уважении международного права. Мы подтверждаем наше обязательство предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, столько, сколько потребуется. Мы вводим дальнейшие санкции и меры по увеличению издержек для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия. И мы предпринимаем шаги для поддержки партнеров по всему миру, когда они преодолевают страдания, вызванные агрессией в России, в том числе посредством гуманитарной помощи. Мы также развиваем успех наших усилий по обеспечению того, чтобы Россия больше не могла использовать доступность энергии в качестве оружия против нас и против всего мира. С февраля 2022 года мы ввели санкции, запреты на импорт и другие меры, чтобы уменьшить нашу зависимость от российского источника энергии. Кроме того, в Эльмау мы договорились ввести предельные цены на российскую нефть и нефтепродукты. Это работает. Доходы России снижаются. Мировые цены на нефть и газ значительно упали, что пошло на пользу странам по всему миру.
2. На пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине
Мы призываем Россию прекратить свою продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины. Россия начала эту агрессию и может закончить эту агрессию. Агрессия России против Украины представляет собой нарушение международного права, в частности Устава ООН. Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии незаконных попыток России силой овладеть украинской территорией. Мы подчеркиваем, что справедливый мир не может быть достигнут без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв к миру.
Безответственная ядерная риторика России, подрыв режимов контроля над вооружениями и заявленное намерение разместить ядерное оружие в Беларуси опасны и неприемлемы. Мы напоминаем о заявлении на Бали всех лидеров G20, включая Россию. В этом контексте мы подтверждаем нашу позицию о том, что угрозы России применить ядерное оружие, не говоря уже о любом применении ядерного оружия Россией, в контексте ее агрессии против Украины недопустимы.
Мы еще раз напоминаем о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/6 под названием “Принципы Устава Организации Объединенных Наций, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине”, принятой в феврале этого года при широкой поддержке международного сообщества, и будем продолжать прилагать конкретные усилия для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Мы по-прежнему привержены дипломатии и приветствуем и поддерживаем серьезные усилия президента Украины Владимира Зеленского по изложению основных принципов в его мирной формуле в соответствии с Уставом ООН. С целью жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования мы по-прежнему готовы достичь договоренностей вместе с Украиной, а также заинтересованными странами и институтами по устойчивой безопасности и другим обязательствам, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить ее свободное и демократическое будущее и сдержать будущую российскую агрессию. Мы полны решимости помочь Украине построить позитивное будущее для своего народа. Мы приветствуем ключевую роль, которую Украина играет в Европейском политическом сообществе.
3. Ядерная безопасность
Мы выражаем нашу глубочайшую обеспокоенность в связи с крайне безответственным захватом и милитаризацией Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Мы поддерживаем усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по укреплению ядерной безопасности и применения гарантий к ядерному материалу и установкам в Украине, в том числе посредством постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ и его сосредоточенности на обеспечении ядерной безопасности на объекте. Мы подтверждаем поддержку “Семи незаменимых столпов ядерной безопасности” Генерального директора МАГАТЭ и подчеркиваем важность обеспечения и продвижения безопасности ядерных объектов при любых обстоятельствах. В этом контексте мы подчеркиваем вклад G7 в усилия МАГАТЭ в Украине с этой целью и призываем других оказать поддержку.
4. Поддержка прекращения агрессии России
Мы обязуемся продолжать нашу помощь Украине в области безопасности, поскольку она защищается от агрессии России, адаптируя нашу поддержку к потребностям Украины.
Мы подчеркиваем важность Контактной группы по обороне Украины в координации военной помощи каждой страны, предоставляемой в соответствии с ее национальными обстоятельствами.
5. Поддержка восстановления Украины
Мы подтверждаем нашу твердую приверженность обеспечению того, чтобы Украина имела экономическую поддержку, в которой она нуждается. Под руководством Японии, председательствующей в G7, вместе с международным сообществом мы обеспечили Украине необходимую бюджетную поддержку на 2023 год и начало 2024 года. Мы приветствуем одобрение Механизма расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ) и надеемся на быстрое внедрение реформ в Украине, поддерживаемых программой. Программа поможет стабилизировать макроэкономическую и финансовую ситуацию в Украине, внесет вклад в долгосрочную экономическую устойчивость и поможет стимулировать дальнейшую финансовую поддержку со стороны других стран и учреждений, а также частного сектора.
Мы приветствуем прогресс, достигнутый в дискуссиях в рамках Межведомственной платформы координации доноров для Украины, и подтверждаем наше намерение продолжать координацию с Украиной, странами-партнерами и соответствующими международными организациями. Мы привержены удовлетворению потребностей Украины в восстановлении. Мы продолжим наши совместные усилия по поддержке восстановления критически важной инфраструктуры Украины, восстановления и реконструкции. Мы полны решимости использовать Платформу в качестве нашего основного механизма для обеспечения того, чтобы наша помощь и поддержка реформ были хорошо скоординированы, в надлежащей последовательности и взаимно усиливали друг друга. Оно будет играть центральную роль в координации донорской поддержки в соответствии с потребностями Украины, продвижении программы реформ Украины в соответствии с ее европейским путем и содействии устойчивому росту под руководством частного сектора. Мы также приветствуем усилия Встречи министров иностранных дел G7+ по поддержке энергетического сектора Украины и подтверждаем нашу неизменную поддержку восстановления и модернизации энергетической инфраструктуры Украины. Мы готовы поддержать устойчивое восстановление и "зеленую реконструкцию" Украины, в том числе путем обмена нашим опытом, знаниями и экспертизой в области гуманитарного разминирования, управления завалами и загрязнением, связанными с агрессией.
Мы признаем важность роли частного сектора в восстановлении Украины, в том числе посредством торговли и инвестиций, которым может способствовать страхование и другие инструменты для управления рисками. В этой связи мы приветствуем усилия Группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и наших институтов финансирования развития (DFI) в соответствии с их мандатами. Эти усилия включают учреждение Целевого фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE) при Многостороннем агентстве по гарантированию инвестиций (MIGA), а также запуск Инвестиционной платформы для Украины в Токио 12 мая для более широкой поддержки Украины и пострадавших стран посредством дальнейшего эффективного совместного финансирования и более тесного сотрудничества между DFI совместно с ЕБРР. Мы ожидаем, что Конференция по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне в июне этого года, усилит динамику восстановления Украины.
6. Борьба с коррупцией и реформа системы правосудия
Мы приветствуем неизменную решимость и усилия украинского правительства и народа по борьбе с коррупцией и призываем к продолжению реализации эффективной программы реформ, которая поддержит надлежащее управление и повысит доверие инвесторов.
Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению необходимого институционального строительства, а также существенной правовой реформы в соответствии с европейским путем Украины, особенно в судебном секторе и продвижении верховенства закона.
7. Санкции и другие меры
Мы по-прежнему едины во введении скоординированных санкций и других экономических действий, направленных на дальнейшее подрыв способности России вести свою незаконную агрессию. В частности, мы принимаем следующие меры, согласующиеся с нашими соответствующими правовыми органами и процессами и международным правом:
Мы будем и дальше ограничивать доступ России к нашим экономикам. Основываясь на ранее принятых мерах по недопущению доступа России к ресурсам для поддержки секторов, ключевых для ее военно-промышленной базы, мы расширим наши действия, чтобы гарантировать, что экспорт всех предметов, критически важных для российской агрессии, включая те, которые используются Россией на поле боя, ограничен во всех наших юрисдикциях, включая экспорт промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые Россия использует для восстановления своей военной машины. Мы будем и дальше ориентироваться на тех, кто работает в этих ключевых секторах, таких как производство, строительство и транспорт, а также бизнес-услуги. Мы будем лишать Россию технологий G7, промышленного оборудования и услуг, которые поддерживают ее военную машину. Мы продолжим защищать сельскохозяйственную, медицинскую и гуманитарную продукцию от наших ограничительных мер и приложим все усилия, чтобы избежать потенциальных побочных последствий для третьих стран.
Мы будем и далее предотвращать уклонение и обход наших мер против России, в том числе нацеленных на организации, перевозящие материалы на фронт. Мы продолжим работать через Целевую группу российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) и Механизм координации правоприменения, чтобы повысить эффективность наших ограничительных мер. Мы взаимодействуем с третьими странами, через которые России могут предоставляться товары, услуги или технологии, на которые распространяются ограничения G7, чтобы укрепить понимание третьими странами мер G7. Мы отмечаем и поощряем обязательства, взятые этими странами, чтобы гарантировать, что наши меры не будут обойдены и возымеют желаемый эффект.
Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам немедленно прекратить оказывать материальную поддержку агрессии России или столкнуться с серьезными издержками. Мы усилим нашу координацию для предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами и реагирования на них и продолжим предпринимать действия против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают агрессию России.
Мы также будем работать над дальнейшим ограничением использования Россией международной финансовой системы для продолжения агрессии в Украине. Мы готовы принять дальнейшие меры против тех, кто умышленно поддерживает финансирование агрессии России. Мы предпринимаем шаги по дальнейшему сокращению возможностей для России обойти наши финансовые меры, в том числе путем предотвращения использования филиалов российских банков в третьих странах для обхода санкций. Мы продолжим предпринимать необходимые действия против финансового сектора России, координируя при этом сохранение финансовых каналов для важных транзакций.
Мы будем продолжать сокращать доходы России для финансирования ее незаконной агрессии, предпринимая соответствующие шаги по ограничению доходов России от энергоносителей и будущих возможностей добычи, опираясь на меры, которые мы приняли до сих пор, включая запреты на экспорт и предельные цены на сырую нефть российского происхождения, добываемую морским путем, и нефтепродукты. Мы резко сократили нашу зависимость от российских энергоносителей и сырьевых товаров. Мы полны решимости продолжать идти по этому пути, чтобы Россия больше не могла использовать энергетическое оружие против нас. Мы будем и дальше снижать зависимость от гражданских ядерных и связанных с ними товаров из России, включая работу по оказанию помощи странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки. Мы также продолжим усилия по сокращению доходов России от металлов. Кроме того, мы по-прежнему привержены поддержанию предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты, и мы будем наращивать наши усилия по противодействию уклонению от этих ограничений, избегая побочных эффектов и поддерживая глобальное энергоснабжение.
Чтобы сократить доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов, мы будем продолжать тесно сотрудничать, чтобы ограничить торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, и взаимодействовать с ключевыми партнерами с целью обеспечения эффективной реализации будущих скоординированных ограничительных мер, в том числе с помощью технологий отслеживания.
8. Ответственность за ущерб
Мы продолжим наши усилия по обеспечению того, чтобы Россия платила за долгосрочное восстановление Украины. В этом контексте мы приветствуем создание в рамках Совета Европы и для удовлетворения запроса Генеральной Ассамблеи ООН Реестра убытков, причиненных Агрессией Российской Федерации против Украины. В соответствии с обязательством, принятым через Целевую группу по РЕПО, мы будем продолжать принимать доступные в рамках наших внутренних рамок меры по поиску, ограничению, замораживанию, аресту и, при необходимости, конфискации или конфискации активов тех физических и юридических лиц, которые подверглись санкциям в связи с агрессией России. Мы предпринимаем шаги по полному отображению суверенных активов России, заблокированных в наших юрисдикциях. Мы подтверждаем, что, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться] заблокированными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине.
9. Подотчетность
Не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения России на гражданское население и критическую гражданскую инфраструктуру. Мы признаем усилия, предпринятые на международной конференции "Объединенные за справедливость", организованной правительством Украины, и напоминаем о Бучинской декларации, которая призывает к ответственности за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные на территории Украины. Согласно международному праву.
В этом контексте мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе путем поддержки усилий международных механизмов, таких как Международный уголовный суд (МУС). Мы решительно осуждаем незаконную депортацию и передачу украинцев, включая детей, из оккупированных районов Украины в Россию, и будем продолжать следить за ходом расследования МУС в этом отношении с предельным вниманием и призываем к возвращению этих детей. Мы также сожалеем о случаях сексуального и гендерного насилия в отношении украинцев, связанных с конфликтом. Мы приветствуем создание Международного центра по судебному преследованию Преступления агрессии против Украины.
Кроме того, приветствуя усилия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в этом контексте, мы подчеркиваем важность защиты образования всех детей, в частности пострадавших, а также сохранения украинских культурных ценностей и наследия, поврежденных и находящихся под угрозой в результате агрессии. Мы также обращаем внимание на влияние агрессии России на международный спорт. Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы сосредоточены на честной спортивной конкуренции, а также на обеспечении того, чтобы российские и белорусские спортсмены никоим образом не выступали в качестве представителей своих государств.
10. Поддержка уязвимых стран
Параллельно с нашей поддержкой Украины мы подтверждаем нашу приверженность удовлетворению растущих потребностей уязвимых стран, которые усугубились в результате агрессии России против Украины. В частности, мы подчеркиваем, что использование Россией продовольствия в качестве оружия усугубило экономическую уязвимость, усугубило и без того тяжелые гуманитарные кризисы и привело к беспрецедентному уровню отсутствия продовольственной безопасности и недоедания в мире. Мы приветствуем значительное чрезвычайное финансирование, предоставленное МВФ в рамках "Окна продовольственного шока", утвержденного в октябре 2022 года, и поддерживаем дополнительные усилия в отношении уязвимых стран. Мы продолжим предоставлять оперативную помощь пострадавшим странам и населению, в том числе через Глобальный альянс за продовольственную безопасность (GAFS). Мы продолжим поддерживать экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, в том числе через Каналы солидарности Украина-ЕС. В этой связи мы поддерживаем расширение Черноморской зерновой инициативы (BSGI) и призываем Россию прекратить угрожать мировым поставкам продовольствия и позволить BSGI работать на максимуме своего потенциала. Мы по-прежнему привержены инициативе "Зерно из Украины". Наши взносы поддерживают доставку гуманитарной продовольственной помощи наиболее уязвимым странам в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП). Мы по-прежнему привержены конкретным совместным действиям с целью повышения энергетической безопасности и выполнения обязательств по климату. Мы продолжим работать вместе в знак солидарности, чтобы ограничить последствия глобального энергетического кризиса, вызванного агрессией России против Украины, для поддержки уязвимых и пострадавших стран, например, через Целевую группу Международного энергетического агентства по мониторингу рынка природного газа и чистых видов топлива и безопасности поставок.
11. Заключение
Настоящим мы обещаем из Хиросимы, “символа мира”, что члены G7 мобилизуют все наши политические инструменты и вместе с Украиной приложат все усилия для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине как можно скорее.