10 июля, Mossovetinfo.ru - ЮНЕСКО в своемо соборе Святой Софии в Стамбуле "призывает турецкие власти начать диалог до принятия любого решения, которое могло бы повлиять на универсальную ценность этого объекта". Заявление сделано в связи с действиями турецких властей по возвращению собору-музею статуса мечети.В заявлении ЮНЕСКО отмечается, "собор Святой Софии, являющийся частью объекта „Исторические районы Стамбула“, вписан в Список всемирного наследия как музей. Такая регистрация влечет за собой ряд правовых обязательств. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы никакие изменения не влияли на исключительную универсальную ценность объекта, находящегося на его территории".ЮНЕСКО отмечает, что "любое изменение требует предварительного уведомления от соответствующего государства в ЮНЕСКО, а затем, при необходимости, рассмотрения этого вопроса Комитетом Всемирного наследия".Заявление ЮНЕСКО вышло сразу после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Указ от 10 июля Эрдоган разместил в своем твит-аккаунте.Ранее Верховный суд вынес решение об отмене решения Кабинета министров Турции в 1934 году о преобразовании мечети Святой Софии в музей.