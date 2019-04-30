30 апреля. Mossovetinfo.ru – Центризбирком Украины официально назвал Владимира Зеленского победителем президентских выборов на Украине.
По данным ЦИК во втором туре президентских выборов Зеленский набрал 73,22 % голосов. Второй кандидат – действующий президент Украины Петр Порошенко, набрал 24,45 % голосов.
Официальные итоги выборов были объявлены в последний день, отведенный по закону для подсчета голосов. Ранее Владимир Зеленский обвинил ЦИК Украины в умышленном затягивании процесса подсчета голосов. По мнению Зеленского, это было сделано для того, чтобы отложить инаугурацию нового президента на период после 27 мая, и таким образом лишить Зеленского возможности распустить действующий состав Верховной Рады и объявить досрочные выборы в украинский парламент.
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