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В мире     30.04.2019 15:26

Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине

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Теги:  Украина  выборы  ЦИК  результаты  Владимир Зеленский 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Центризбирком Украины официально назвал Владимира Зеленского победителем президентских выборов на Украине.

По данным ЦИК во втором туре президентских выборов Зеленский набрал 73,22 % голосов. Второй кандидат – действующий президент Украины Петр Порошенко, набрал 24,45 % голосов.

Официальные итоги выборов были объявлены в последний день, отведенный по закону для подсчета голосов. Ранее Владимир Зеленский обвинил ЦИК Украины в умышленном затягивании процесса подсчета голосов. По мнению Зеленского, это было сделано для того, чтобы отложить инаугурацию нового президента на период после 27 мая, и таким образом лишить Зеленского возможности распустить действующий состав Верховной Рады и объявить досрочные выборы в украинский парламент.


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Теги: 
Украина  выборы  ЦИК  результаты  Владимир Зеленский 

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