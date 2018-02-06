Землетрясения на Тайване: два человека погибли, более ста пострадали

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Два человека погибли и еще 114 человек пострадали из-за землетрясения магнитудой 6,5 в акватории уезда Хуалянь на Тайване. Об этом со ссылкой на представителя компетентного органа администрации Тайваня сообщает Синьхуа.



«В Хуаляне разрушены многие постройки, в частности накренилось здание отеля «Туншуай». Пожарные подтвердили, что под завалами находятся три сотрудника отеля, с двоими из них нет связи», - сообщает Синьхуа.