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В мире     06.02.2018 23:43

Землетрясения на Тайване: два человека погибли, более ста пострадали

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Теги:  Тайвань  землятресение 

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Два человека погибли и еще 114 человек пострадали из-за землетрясения магнитудой 6,5 в акватории уезда Хуалянь на Тайване. Об этом со ссылкой на представителя компетентного органа администрации Тайваня сообщает Синьхуа.

«В Хуаляне разрушены многие постройки, в частности накренилось здание отеля «Туншуай». Пожарные подтвердили, что под завалами находятся три сотрудника отеля, с двоими из них нет связи», - сообщает Синьхуа.

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Теги: 
Тайвань  землятресение 

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