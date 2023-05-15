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В мире
16.05.2023, 20:24
ЗРК Patriot в Киеве поражен гиперзвуковым комплексом "Кинжал" - Минобороны РФ
16 мая - Mossovetinfo.ru - Российскими военными "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в горо...
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В мире
16.05.2023, 07:19
ФБР неправомерно провели полноценное расследование о связях Трампа с Россией и "вмешательстве РФ в американские выборы" - спецпрокурор США
16 мая - Mossovetinfo.ru - Спецпрокурор США Джон Дарем пришел к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать полноценн...
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В мире
15.05.2023, 19:06
Грузия выдала разрешение на полеты первой российской авиакомпании
15 мая - Mossovetinfo.ru - Российской компании «Азимут» власти Грузии выдали разрешение на выполнение рейсов в страну ...