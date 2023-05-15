 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     16.05.2023 20:24

ЗРК Patriot в Киеве поражен гиперзвуковым комплексом "Кинжал" - Минобороны РФ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Patriot  поражен  Кинжал  ЗРК  ПВО  Киев  Украина  Россия  СВО  CNN  Минобороны 

16 мая - Mossovetinfo.ru - Российскими военными "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США", - заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также во вторник телеканал CNN (США) со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщил, что одна из поставленных Украине систем Patriot получила повреждения в результате ракетного удара, который РФ, предположительно, нанесла в понедельник вечером (ночью по европейскому времени - ред.). Также телеканал сообщил, что США оценивают масштабы нанесенного ущерба и возможность ее отремонтировать.

Официальный представитель военно-воздушных сил Украины отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Patriot  поражен  Кинжал  ЗРК  ПВО  Киев  Украина  Россия  СВО  CNN  Минобороны 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

20:41 В России Госдума во вторник единогласно денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

20:24 В мире ЗРК Patriot в Киеве поражен гиперзвуковым комплексом "Кинжал" - Минобороны РФ

07:53 Город (Москва и область) Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в городских парках

07:19 В мире ФБР неправомерно провели полноценное расследование о связях Трампа с Россией и "вмешательстве РФ в американские выборы" - спецпрокурор США

19:06 В мире Грузия выдала разрешение на полеты первой российской авиакомпании

Актуальные материалы

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru