ЗРК Patriot в Киеве поражен гиперзвуковым комплексом "Кинжал" - Минобороны РФ

16 мая - Mossovetinfo.ru - Российскими военными "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США", - заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



Также во вторник телеканал CNN (США) со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщил, что одна из поставленных Украине систем Patriot получила повреждения в результате ракетного удара, который РФ, предположительно, нанесла в понедельник вечером (ночью по европейскому времени - ред.). Также телеканал сообщил, что США оценивают масштабы нанесенного ущерба и возможность ее отремонтировать.



Официальный представитель военно-воздушных сил Украины отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.