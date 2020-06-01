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В России     01.06.2020 17:28

1 июля будет выходным днем в связи с проведением голосования по изменениям в Конституцию

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Теги:  голосование  Конституция  поправка  выходной 

1 июня. Mossovetinfo.ru – День голосования по изменениям в Конституции будет выходным, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Президент России Владимир Путин назначил голосование по внесению изменений в Конституцию на среду, 1 июля. Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Первого числа будет выходной в соответствии с законом», - заявил Крашенинников.


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Теги: 
голосование  Конституция  поправка  выходной 

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