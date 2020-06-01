1 июня. Mossovetinfo.ru – День голосования по изменениям в Конституции будет выходным, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.



Президент России Владимир Путин назначил голосование по внесению изменений в Конституцию на среду, 1 июля. Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.



«Первого числа будет выходной в соответствии с законом», - заявил Крашенинников.