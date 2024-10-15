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В России     21.10.2024 17:35

22–24 октября Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани

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Теги:  БРИКС  саммит  Путин  Казань  Россия 

21 октября — Mossovetinfo.ru — 22–24 октября Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводится в рамках российского председательства под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», — сообщает пресс-служба Кремля.

— На заседаниях в узком и расширенном составах лидеры стран БРИКС обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят обозначенные российским председательством три магистральных направления сотрудничества – в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

— Особое внимание будет уделено проблематике возможного расширения БРИКС через планируемое учреждение новой для объединения категории государств-партнёров.

— Будут также заслушаны доклады председателей Нового банка развития, Делового совета, Механизма межбанковского сотрудничества, Женского делового альянса.

— Итоги дискуссии будут суммированы в Казанской декларации саммита.

— В последний день саммита состоится заседание в формате «аутрич/БРИКС плюс» с участием представителей из почти сорока стран. В их числе – лидеры стран СНГ, делегации многих государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций.

— Планируется обсудить актуальные международные проблемы с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке и взаимодействие стран БРИКС и Глобального Юга в интересах устойчивого развития.

— Президент России проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите.

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Теги: 
БРИКС  саммит  Путин  Казань  Россия 

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