22–24 октября Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани

21 октября — Mossovetinfo.ru — 22–24 октября Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводится в рамках российского председательства под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», — сообщает пресс-служба Кремля.



— На заседаниях в узком и расширенном составах лидеры стран БРИКС обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят обозначенные российским председательством три магистральных направления сотрудничества – в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.



— Особое внимание будет уделено проблематике возможного расширения БРИКС через планируемое учреждение новой для объединения категории государств-партнёров.



— Будут также заслушаны доклады председателей Нового банка развития, Делового совета, Механизма межбанковского сотрудничества, Женского делового альянса.



— Итоги дискуссии будут суммированы в Казанской декларации саммита.



— В последний день саммита состоится заседание в формате «аутрич/БРИКС плюс» с участием представителей из почти сорока стран. В их числе – лидеры стран СНГ, делегации многих государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций.



— Планируется обсудить актуальные международные проблемы с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке и взаимодействие стран БРИКС и Глобального Юга в интересах устойчивого развития.



— Президент России проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите.