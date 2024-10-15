Другие материалы
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В России
21.10.2024, 17:35
22–24 октября Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани
21 октября — Mossovetinfo.ru — 22–24 октября Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводи...
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В России
18.10.2024, 18:21
Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН
18 октября — Mossovetinfo.ru — Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно быстрее. ...
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В России
15.10.2024, 16:10
Путин передал холдинг производителя консервов «Главпродукт» во временное госуправление
15 октября — Mossovetinfo.ru — Компании холдинга «Главпродукт», которые производят, в основном, консервы, переданы в...