В России
06.10.2025, 09:27
251 украинский БПЛА над регионами России сбили за ночь силы ПВО
6 октября — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинск...
В России
01.10.2025, 10:25
Путин предусмотрел особый порядок продажи федерального имущества в целях безопасности РФ
1 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ О некоторых особенностях реализации им...
В России
22.09.2025, 07:44
Над Россией за ночь сбили 114 БПЛА
22 сентября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украин...