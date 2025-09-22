 
Актуальные темы: переговоры
В России     06.10.2025 09:27

251 украинский БПЛА над регионами России сбили за ночь силы ПВО

6 октября — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», сообщило Минобороны России.

Больше всего дронов уничтожили над акваторией Черного моря — 62. В Крыму перехватили еще 40 БПЛА, в Курской области — 34, в Белгородской — 30, 20 — над Нижегородской, 17 — над Воронежской, 11 — над территорией Краснодарского края.

Также по восемь БПЛА сбито над территориями Брянской и Тульской областей, четыре — над территорией Рязанской области, по два БПЛА — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по одному — над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожено над акваторией Чёрного моря и пять — над акваторией Азовского моря.

Также мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max сообщил, что силами ПВО сбит один беспилотник, летевший на Москву.

