Другие материалы
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В России
18.08.2024, 10:35
28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоится в Москве
18 августа — 28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств пр...
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В России
10.08.2024, 10:04
В трех регионах России введен режим контртеррористической операции
10 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 10 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях...
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В России
07.08.2024, 10:55
Правительство завершает формирование нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
7 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегиче...