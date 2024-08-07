28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоится в Москве

18 августа — 28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств пройдет с понедельника по вторник в Москве, сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Об этом сообщает Синьхуа.



Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко будут сопредседательствовать на заседании, добавил Хэ Ядун.



Российско-Китайская Комиссия по подготовке регулярных встреч глав правительств является одним из основных механизмов межгосударственного сотрудничества, в рамках которой действует Рабочая группа высокого уровня по контролю за реализацией стратегических проектов экономического сотрудничества, а также отраслевые подкомиссии и комитеты и несколько десятков рабочих органов.