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В России     18.08.2024 10:35

28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоится в Москве

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Теги:  Китай  Россия  встречи  комиссия  экономика  сотрудничество 

18 августа — 28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств пройдет с понедельника по вторник в Москве, сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Об этом сообщает Синьхуа.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко будут сопредседательствовать на заседании, добавил Хэ Ядун.

Российско-Китайская Комиссия по подготовке регулярных встреч глав правительств является одним из основных механизмов межгосударственного сотрудничества, в рамках которой действует Рабочая группа высокого уровня по контролю за реализацией стратегических проектов экономического сотрудничества, а также отраслевые подкомиссии и комитеты и несколько десятков рабочих органов.

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Теги: 
Китай  Россия  встречи  комиссия  экономика  сотрудничество 

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