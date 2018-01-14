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В России     14.01.2018 09:59

50 автобусов и более 900 автомобилей скопилось на Керченской переправе

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Теги:  Керченская переправа  шторм  закрытие  «Морская дирекция» 

14 января, Mossovetinfo,ru – Около 50 автобусов и более 900 автомобилей скопилось на закрытой из-за шторма Керченской переправе в Крыму. В обоих портах выдаются горячие напитки. На месте дежурит медперсонал. Порывы ветра в районе переправы достигали 25 м/с. Ожидается, что движение возобновится 15 января.

«Со стороны порта «Кавказ» находятся 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных автомобилей, в порту «Крым» 38 легковых машин и 14 автобусов и 300 грузовиков», - сказал «Интерфакс» представитель компании-оператора переправы «Морская дирекция».

Накануне представители компании-оператора переправы «Морская дирекция» сообщали Крымским СМИ, что «ожидается, что движение возобновится 15 января».

Также, по их информации, «со стороны порта «Кавказ» совместно с администрацией города Темрюк организовано горячее питание пассажиров, поскольку в самом порту мало объектов общепита». «В обоих портах выдаются горячие напитки. На месте дежурит медперсонал. Один из автобусов вез детей из Брянска – их расселили в гостиницу в Кучугурах (Краснодарский край)», - сообщала компания-оператор переправы «Морская дирекция».

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Карта места

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Теги: 
Керченская переправа  шторм  закрытие  «Морская дирекция» 

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