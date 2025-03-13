 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     19.03.2025 08:36

57 украинских беспилотников сбили над регионами России силы ПВО в ночь на 19 марта

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  ПВО  БПЛА  Украина 

19 марта — Mossovetinfo.ru — По информации Минобороны России, минувшей ночью над регионами России ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских БПЛА, сообщила утром 19 марта пресс-служба Министерства обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов:
— 35 БПЛА - над территорией Курской области,
— 13 БПЛА - над территорией Орловской области,
— семь БПЛА - над акваторией Азовского моря,
— один БПЛА - над территорией Тульской области,
— один БПЛА – над территорией Брянской области», - говорится в сообщении.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  ПВО  БПЛА  Украина 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:36 В России 57 украинских беспилотников сбили над регионами России силы ПВО в ночь на 19 марта

08:01 Город (Москва и область) «Как оформить загранпаспорт в Москве» объясняет новый спецпроект на портале города

21:00 В мире Движение к миру России и Украины начинается с прекращения огня по энергоинфраструктуре – Кремль, Белый дом

19:36 В мире Песков: завершился телефонный разговор Путина с Трампом - 18 марта

18:20 В России Путин: в мире раскручивается новая спираль экономического соперничества

Актуальные материалы

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

08:59 В России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru