57 украинских беспилотников сбили над регионами России силы ПВО в ночь на 19 марта

19 марта — Mossovetinfo.ru — По информации Минобороны России, минувшей ночью над регионами России ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских БПЛА, сообщила утром 19 марта пресс-служба Министерства обороны.



«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов:

— 35 БПЛА - над территорией Курской области,

— 13 БПЛА - над территорией Орловской области,

— семь БПЛА - над акваторией Азовского моря,

— один БПЛА - над территорией Тульской области,

— один БПЛА – над территорией Брянской области», - говорится в сообщении.