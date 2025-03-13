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В России
19.03.2025, 08:36
57 украинских беспилотников сбили над регионами России силы ПВО в ночь на 19 марта
19 марта — Mossovetinfo.ru — По информации Минобороны России, минувшей ночью над регионами России ПВО уничтожено и п...
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В России
18.03.2025, 18:20
Путин: в мире раскручивается новая спираль экономического соперничества
18 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза предпринимателей...
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В России
13.03.2025, 20:13
Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной
13 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прек...