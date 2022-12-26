80 % среди всех уголовно наказуемых деяний иностранцев это незаконный оборот наркотиков - Колокольцев

26 декабря, Mossovetinfo.ru - В МВД России отмечают рост криминальных проявлений со стороны иностранных граждан особенно в сфере незаконного оборота наркотиков составляющих 80 % среди всех уголовно наказуемых деяний иностранных граждан, сообщил министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев при проведении им заседания Государственного антинаркотического комитета (ГАК).



«Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80 % среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль. Несмотря на то, что, как я уже ранее говорил, 16 ведомств в нашей стране являются бенефициарами труда мигрантов, а общество спрашивает за данный участок только с Министерства внутренних дел. По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей», - сказал Колокольцев, чьи слова распространила пресс-служба министерства.



На заседании обсуждался опасный тренд на либерализацию в ряде государств законодательства о каннабисе, которая, по сути, подрывает основы международной системы контроля за наркотиками.

«На текущий момент почти четверть государств мира заявляет о толерантном отношении к каннабису, относя его к разряду так называемых «легких» наркотиков. Россия неукоснительно придерживается строгих мер контроля за оборотом наркосодержащей конопли, ее производных и проводит масштабную разъяснительную работу на международных площадках. Принимаемые Российской Федерацией усилия позволили отклонить ряд нарколиберальных инициатив Всемирной организации здравоохранения», - сообщил глава ведомства.



В ходе заседания определены приоритетные меры по сохранению базовых основ ограничения оборота каннабиса. В текущем году из незаконного оборота выведено порядка девяти тонн марихуаны.



Помимо мероприятитий по сокращению наркопреступлений на заседании ГАК, но и вопросы медицинской реабилитации лиц, отбывающих наказание.



Также сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о перекрытии межрегионального канала поставки наркотических средств канабисной группы в Московский регион. «В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны шестеро участников наркогруппировки, задействованных в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России. Изъято порядка 260 килограммов запрещенного зелья», – сказал Владимир Колокольцев.