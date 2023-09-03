Другие материалы
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В России
12.09.2023, 07:22
8−10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак – МИД
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Запад пытался сорвать избирательную кампанию в России. Только за два дня 8-10 сентября ...
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В России
05.09.2023, 16:28
Путин даст поручение о создании национального центра исторической памяти
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин даст поручение о создании национального центра исто...
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В России
03.09.2023, 14:55
Минтруд с Минобрнауки разработали критерии национального рейтинга российских вузов
3 сентября — Mossovetinfo.ru — Минтруд при содействии Минобрнауки разработал основные подходы к формированию нацио...