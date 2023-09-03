8−10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак – МИД

12 сентября — Mossovetinfo.ru — Запад пытался сорвать избирательную кампанию в России. Только за два дня 8-10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тысяч кибератак, заявил специальный представитель министра иностранных дел России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.



«Только за время выборов 8−10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак», — рассказал спецпредставитель главы МИД РФ.

По его мнению, Запад и его сателлиты пошли на этот шаг, так как «серьезно расстроены успехами российской власти».



15 528 DDOS-атак совершено на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на 8:00 мск. - в первые сутки голосования, рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.



Попытки атаки на сервера компании, осуществляющей доставку сообщений, стали причиной задержки поступления SMS участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве, сообщил ранее журналистам совладелец компании ГК «Интермобилити».



С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах.