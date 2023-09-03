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В России     12.09.2023 07:22

8−10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак – МИД

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Теги:  выборы  ДЭГ  кибератаки  DDOS-атаки  ЦИК 

12 сентября — Mossovetinfo.ru — Запад пытался сорвать избирательную кампанию в России. Только за два дня 8-10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тысяч кибератак, заявил специальный представитель министра иностранных дел России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.

«Только за время выборов 8−10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак», — рассказал спецпредставитель главы МИД РФ.
По его мнению, Запад и его сателлиты пошли на этот шаг, так как «серьезно расстроены успехами российской власти».

15 528 DDOS-атак совершено на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на 8:00 мск. - в первые сутки голосования, рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

Попытки атаки на сервера компании, осуществляющей доставку сообщений, стали причиной задержки поступления SMS участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве, сообщил ранее журналистам совладелец компании ГК «Интермобилити».

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах.

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Теги: 
выборы  ДЭГ  кибератаки  DDOS-атаки  ЦИК 

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