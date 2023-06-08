 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     11.06.2023 19:45

94 российских военнослужащих возвращены из плена после переговоров — Минобороны

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  СВО  пленные  возврат  Минобороны 

10 июня — Mossovetinfo.ru — Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих, — сообщает Минобороны.

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщает Минобороны в Telegram-канале @mod_russia.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  СВО  пленные  возврат  Минобороны 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:45 В России 94 российских военнослужащих возвращены из плена после переговоров — Минобороны

09:51 Другое Найдены и спасены четверо малолетних детей спустя 40 дней после авиакрушения в джунглях Колумбии

08:49 Город (Москва и область) Более 30 музеев России создали выставку к фестивалю «Времена и эпохи» в столице - заммэра Москвы Сергунина

19:44 Власть Минобороны РФ хочет дать статус ветеранов выполняющим задачи на территориях прилегающих к районам СВО

19:11 Город (Москва и область) Собянин принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы

Актуальные материалы

08:49 Город (Москва и область) Более 30 музеев России создали выставку к фестивалю «Времена и эпохи» в столице - заммэра Москвы Сергунина

12:12 Город (Москва и область) Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года — Мосгордума

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru