Другие материалы
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В России
11.06.2023, 19:45
94 российских военнослужащих возвращены из плена после переговоров — Минобороны
10 июня — Mossovetinfo.ru — Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих, — сообщает Минобороны. "...
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В России
09.06.2023, 12:02
В Воронеже на жилой многоэтажный дом упал беспилотник — пострадали три человека
9 июня — Mossovetinfo.ru — В Воронеже на жилой многоэтажный дом на улице Белинского упал беспилотник (БПЛА), пострада...
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В России
08.06.2023, 16:07
Заявление Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу
8 июня — Mossovetinfo.ru — Официальные информационные каналы Минобороны РФ распространили Заявление Министра обор...