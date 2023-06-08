94 российских военнослужащих возвращены из плена после переговоров — Минобороны

10 июня — Mossovetinfo.ru — Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих, — сообщает Минобороны.



"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.



Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.



Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщает Минобороны в Telegram-канале @mod_russia.