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В России     09.09.2018 05:46

9 сентября 2018 года - единый день голосования в России

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Теги:  единый день голосования  выборы  выборы-2018 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Единый день голосования проходит в России в воскресенье. 9 сентября 2018 года.

В частности, пройдут выборы губернаторов 26 регионов (22 прямых и 4 через голосование в парламенте), в том числе выборы мэра Москвы и губернатора Московской области.

Кроме того, состоятся дополнительные выборы 7 депутатов Государственной думы. В 17 субъектах федерации пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти.

Выборы в регионах, где губернаторы ушли в отставку после 9 июня, пройдут в 2019 году.

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Карта места

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Теги: 
единый день голосования  выборы  выборы-2018 

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