9 сентября 2018 года - единый день голосования в России

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Единый день голосования проходит в России в воскресенье. 9 сентября 2018 года.



В частности, пройдут выборы губернаторов 26 регионов (22 прямых и 4 через голосование в парламенте), в том числе выборы мэра Москвы и губернатора Московской области.



Кроме того, состоятся дополнительные выборы 7 депутатов Государственной думы. В 17 субъектах федерации пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти.



Выборы в регионах, где губернаторы ушли в отставку после 9 июня, пройдут в 2019 году.