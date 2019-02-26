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В России     26.02.2019 15:29

«Аэрофлот» в марте повысит топливный сбор на 200 рублей

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Теги:  Аэрофлот  авиация  топливный сбор  билеты  цена 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Группа «Аэрофлот» планирует с марта повысить топливный сбор на 200 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Топливный сбор закладывается в стоимость авиабилета. Повышение затронет билеты внутренние рейсы «Аэрофлота» и двух дочерних компаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU. Топливный сбор будет повышен для билетов, которые будут продаваться с 4 марта и рейсов, которые будут выполняться с 1 апреля.

Отмечается, что рейсов, по которым действуют плоские тарифы, повышение топливного сбора не коснется. К этим рейсам относятся перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

Повышение топливного сбора в компании объяснили девальвацией рубля и повышением стоимости авиационного керосина.


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Теги: 
Аэрофлот  авиация  топливный сбор  билеты  цена 

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