19 декабря. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские агрегаторы такси «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett поддержали законопроект, который предлагает установить совокупную ответственность агрегаторов и водителей за безопасность пассажира во время поездки.



В среду, 18 декабря законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда Андреем Турчаком.



Законопроект также предусматривет создаеие региональных реестров разрешений такси, к которым будет обязан подключиться каждый агрегатор, финансовую ответственность агрегатора за передачу заказа лицу, не имеющему разрешения на осуществление деятельности такси и введение нормы об норму об обязательном наличии у водителя такси водительских прав российского образца.



Агрегаторы в совместном заявлении указали, что изменения в законодательстве, регулирующем деятельность такси назрели давно и высказали мнение, что предложенный законопроект «в целом учитывает особенности российского рынка такси».



В тоже время ряд положений законопроекта вызвал возражения агрегаторов. В частности, по их мнению, неоправданное занижение числа разрешений и завышенные требования для водителей, спровоцируют уход многих участников рынка в серую зону, где обеспечить безопасность поездок будет невозможно.



Агрегаторы высказали готовность принять участие в совершенствовании законопроекта с экспертных позиций.