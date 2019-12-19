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В России     19.12.2019 10:05

Агрегаторы такси поддержали законопроект о совокупной ответственности агрегаторов и водителей

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Теги:  такси  агрегаторы  законопроекты 

19 декабря. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские агрегаторы такси «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett поддержали законопроект, который предлагает установить совокупную ответственность агрегаторов и водителей за безопасность пассажира во время поездки.

В среду, 18 декабря законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда Андреем Турчаком.

Законопроект также предусматривет создаеие региональных реестров разрешений такси, к которым будет обязан подключиться каждый агрегатор, финансовую ответственность агрегатора за передачу заказа лицу, не имеющему разрешения на осуществление деятельности такси и введение нормы об норму об обязательном наличии у водителя такси водительских прав российского образца.

Агрегаторы в совместном заявлении указали, что изменения в законодательстве, регулирующем деятельность такси назрели давно и высказали мнение, что предложенный законопроект «в целом учитывает особенности российского рынка такси».

В тоже время ряд положений законопроекта вызвал возражения агрегаторов. В частности, по их мнению, неоправданное занижение числа разрешений и завышенные требования для водителей, спровоцируют уход многих участников рынка в серую зону, где обеспечить безопасность поездок будет невозможно.

Агрегаторы высказали готовность принять участие в совершенствовании законопроекта с экспертных позиций.

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Теги: 
такси  агрегаторы  законопроекты 

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