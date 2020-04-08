Акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса может пройти в онлайн, дистанционно

8 апреля, Mossovetinfo.ru - Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» официально заявило, что варианты проведения шествия 9 мая 2020 года в регионах «будут приниматься в индивидуальном порядке в зависимости от сложившейся там эпидемиологической ситуации».

«Мы осознаем необходимость действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране, соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан», - отмечается в заявлении.



Обсуждается возможность провести акцию «Бессмертный полк» в дистанционном режиме в регионах с высоким уровнем заболеваемости. «Для субъектов РФ, в которых эпидемиологическая обстановка не позволит провести шествие, прорабатываются форматы проведения акции «Бессмертный полк», позволяющие людям дистанционно рассказать о подвиге своих предков, чтобы лица героев 9 мая увидела вся страна», - заявили организаторы.