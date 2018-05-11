11 мая. Mossovetinfo.ru – Акция «Ночь музеев» пройдет в России в ночь на 20 мая. Об этом сообщается на сайте акции.



Музеи и картинные галереи страны пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Тема этого года — «Шедевры из запасников».



Кроме того, учреждения культуры проведут творческие встречи с художниками, мастер-классы, лекции, выставки и квесты.