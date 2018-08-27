27 августа. Mossovetinfo.ru – Акцизы на топливо в Росси вырастут с 1 января 2019 года, сообщил в интервью РБК вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.



Акцизы планировалось поднять с 1 июля на 700 рублей за тонну. Однако в связи с резким ростом цен на топливо, повышение акцизов было отменено, а сами акцизы были снижены на 3 тысячи рублей за тонну бензина и на 2 тысячи рублей за тонну дизельного топлива.



С 1 январе снижение акцизов будет отменено, также будет проведено запланированное повышение. Соответственно акциз на бензин вырастет на 3,7 тысячи рублей за тонну, акциз на дизельное топливо вырастет на 2,7 тысячи рублей за тонну.