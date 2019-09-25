25 сентября. Mossovetinfo.ru – Перед плановыми губернаторскими выборами в 17 российских регионах, 11 губернаторов могут досрочно уйти в отставку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рейтинга политической устойчивости по версии аналитиков «Минченко консалтинг».
По версии аналитиков, высокие шансы на досрочную отставку у главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова, главы Чувашии Михаила Игнатьева, главы Камчатки Виктора Илюхина, губернатора ХМАО Натальи Комаровой, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Также весьма вероятными аналитики считают отставки губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, главы Брянской области Александра Богомаза, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Костромской области Сергея Ситникова.
Отставки губернаторов в данных регионах могут быть связаны с громкими уголовными делами в регионах, конфликтами губернаторов с федеральными и региональными элитами, отсутствием внятного позиционирования и социально-значимых проектов, и другими причинами.
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