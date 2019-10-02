2 октября. Mossovetinfo.ru – Первый заместитель главы ФСИН Анатолий Рудый назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства, сообщает РБК со ссылкой на источники.



По данным издания, обязанности главы ведомства Рудый исполняет с сентября. Прежний руководитель ФСИН Геннадий Корниенко отправлен в отставку в связи с достижением 65-летнего возраста.



Официальных подтверждений об отставке Корниенко пока нет.