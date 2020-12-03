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В России     03.12.2020 08:34

Апартаменты в России могут получить статус специального жилого фонда

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Теги:  апартаменты  статус  законопроект  жилье 

3 декабря. Mossovetinfo.ru - Корпорация Дом.РФ работает над поправками в законодательство, которые позволят апартаментам получить статус специализированного жилого фонда. ,Это заявил гендиректор корпорации Виталий Мутко в ходе трансляции в Instagram.

Сейчас апартаменты не имеют статуса жилых помещений, живущие там люди не защищены социально - не обеспечены социальной инфраструктурой.

Законопроект об апартаментах внесут в Госдуму в ближайшие два месяца.

В то же время эксперты отмечают, что в Жилищном кодексе нет понятия "специального жилого фонда".

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Теги: 
апартаменты  статус  законопроект  жилье 

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