Апартаменты в России могут получить статус специального жилого фонда

3 декабря. Mossovetinfo.ru - Корпорация Дом.РФ работает над поправками в законодательство, которые позволят апартаментам получить статус специализированного жилого фонда. ,Это заявил гендиректор корпорации Виталий Мутко в ходе трансляции в Instagram.



Сейчас апартаменты не имеют статуса жилых помещений, живущие там люди не защищены социально - не обеспечены социальной инфраструктурой.



Законопроект об апартаментах внесут в Госдуму в ближайшие два месяца.



В то же время эксперты отмечают, что в Жилищном кодексе нет понятия "специального жилого фонда".