9 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Архангельской области в одностороннем порядке расторгли договор с ООО «Тхенопарк» на строительство экотехнопарка «Шиес», сообщается на официальном сайте правительства региона.



Также в ходе заседания правительства Архангельской области было принято решение исключить проект строительства полигона из реестра приоритетных инвестиционных проектов региона. Таким образом, данный проект лишен налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земли.



Как сообщил заместитель председателя правительства области Евгений Автушенко, власти Архангельской области по поручению ВРИО главы региона Александра Цыбульского проводят планомерную работу по закрытию проекта «Экотехнопарк «Шиес», против которого активно выступают жители региона.



Осенью 2018 года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Сообщалось, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой и отправлять по железной дороге в Шиес.



Жители Архангельска, Северодвинска и населенных пунктов республики Коми с октября 2018 года активно протестуют против создания в регионе гигантской свалки. В апреле 2019 года жители поселка Урдома, который находится в 35 километрах от будущего полигона, перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес. В результате было принято решение с 15 июня приостановить строительство полигона.



Позже президент России Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей Архангельской области по вопросу строительства полигона.

