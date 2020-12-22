22 декабря. Mossovetinfo.ru - Авиакомпания «Победа» объявила об открытии в конце декабря еженедельных полетов в Германию и Словению из аэропорта Внуково.
С 26 декабря, каждую субботу будут летать рейсы в Кельн, с 27 декабря каждое воскресенье - в Берлин, с 28 декабря по четвергам - в Братиславу.
Осуществлять рейсы будут самолеты Boeing 737-800. Поскольку регулярно авиасообщение между Россией и Германией до сих пор не восстановлено, выполнятся будут грузопассажирские рейсы. Таким образом, воспользоваться рейсами смогут только некоторые категории граждан, которым в условиях пандемии коронавирус разрешен въезд на территорию принимающей стороны.
Билеты на рейсы «Победы» в Берлин, Кельн и Братиславу уже в продаже.
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