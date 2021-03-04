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В России     04.03.2021 09:17

Автомобилисты не могут оформить ОСАГО после обновления системы ЕАИСТО

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Теги:  техосмотр  страховка  ОСАГО  ЕАИСТО  сбой 

4 марта. Mossovetinfo.ru – После обновления 1 марта Единой автоматической системы техосмотра (ЕАИСТО) автомобилисты из-за сбоев не могут оформить ОСАГО, сообщают «Известия» со ссылкой на российских страховщиков и маркетплейс «Сравни.ру».

Система, которая была обновлена для проверки диагностических карт у автомобилистов, не выдает эти данные страховщикам, а без данных диагностических карт теперь нельзя оформить страховку.

Операторы, проводящие ТО, после обновления не могут даже зайти в ЕАИСТО, а клиенты не могут получить ответы с сайтов страховых компаний и агрегаторов.

По мнению крупных страховщиков, система оказалась не готова к наплыву запросов.

В тоже время в Российском союзе страховщиков (РСА) изданию сообщили, что не отмечают роста жалоб на систему. Присутствует только небольшая задержка с получением данных.

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Теги: 
техосмотр  страховка  ОСАГО  ЕАИСТО  сбой 

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