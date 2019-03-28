28 марта. Mossovetinfo.ru – Российские автошколы будут обязаны согласовывать свои программы обучения с ГИБДД, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД, который вступит в силу 7 апреля.



Лицензии автошколам будут выдаваться ГИБДД только после проведения обследования учебно-материальной базы школ и согласования программ обучения. Кроме того, обследования учебно-материальной базы будут проводится в случае, если автошкола захочет ввести новую программу обучения, сменит место обучения или закончится срок действия предыдущей лицензии.



Сообщается, что автошколам, имеющим действующие лицензии, не нужно будет обращаться в ГИБДД за получением новых лицензий и проведением обследований, за исключением указанных случаев. Поэтому введение новых правил не потребует массовой замены ранее выданных лицензий.