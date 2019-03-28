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В России     28.03.2019 12:44

Автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД программы обучения

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Теги:  ГИБДД  автошколы  лицензии 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Российские автошколы будут обязаны согласовывать свои программы обучения с ГИБДД, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД, который вступит в силу 7 апреля.

Лицензии автошколам будут выдаваться ГИБДД только после проведения обследования учебно-материальной базы школ и согласования программ обучения. Кроме того, обследования учебно-материальной базы будут проводится в случае, если автошкола захочет ввести новую программу обучения, сменит место обучения или закончится срок действия предыдущей лицензии.

Сообщается, что автошколам, имеющим действующие лицензии, не нужно будет обращаться в ГИБДД за получением новых лицензий и проведением обследований, за исключением указанных случаев. Поэтому введение новых правил не потребует массовой замены ранее выданных лицензий.


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Теги: 
ГИБДД  автошколы  лицензии 

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