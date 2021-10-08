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В России     08.10.2021 16:22

Банк России намерен бороться с нелегальными переводами с карты на карту - СМИ

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  банки  банковские карты  переводы 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Банк России намерен бороться с нелегальными межбанковскими переводами, в том числе с карты на карту, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в настоящее время Центробанк разослал банкам запрос о необходимости предоставить до 18 октября данные по выявлению дроперских операций (дроперы — это граждане или компании, на счета которых выводятся украденные деньги) путем переводов с карты на карту.

ЦБ РФ требует предоставить данные о лимитах по данным операциям, о механизмах контроля таких платежей, о применяемых способах выявления дроперских операций, о параметрах мониторинга межбансковских переводов с карты на карту.

Также регулятор запросил у банков реестр операций, в том числе отмененных или заблокированных, и суммы комиссий по ним.

В Центробанке сообщили, что не ставят целью сократить количество переводов с карты на карту, а лишь намерены подготовить рекомендации для банков по совершенствованию систем управления рисками по таким операциям.

Однако, по данным «Коммерсанта» в неофициальных беседах ЦБ РФ рекомендует банкам максимально сократить объемы таких платежей, а для переводов между картами использовать Систему быстрых платежей (СБП), где контроль выше.

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Карта места

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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  банки  банковские карты  переводы 

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