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В России
15.09.2023, 13:44
Банк России повысил ключевую ставку до 13,00% годовых
15 сентября — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ст...
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В России
15.09.2023, 08:43
Из Минфина сообщили о планах снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке до 50%
15 сентября — Mossovetinfo.ru — Минфин планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Об ...
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В России
13.09.2023, 08:53
Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящихся на ремонте
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящи...