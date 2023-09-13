Банк России повысил ключевую ставку до 13,00% годовых

15 сентября — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых, - сообщает пресс-служба ЦБ РФ.



"Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - отмечается в сообщении.



В ЦБ РФ также сообщают, что согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.