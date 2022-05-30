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В России     30.05.2022 15:45

Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами

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Теги:  ЦБ  акции  торги  ограничения 

30 мая. Mossovetinfo.ru – C 30 мая ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, говорится в сообщении регулятора.

Ограничения не затрагивают акции иностранных компаний, которые в основном работают в России и, по мнению экспертов, не затронут акции «Яндекс», Ozon и «Циан» и ряда других крупных компаний.

Решение Банка России направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.

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Теги: 
ЦБ  акции  торги  ограничения 

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