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06:00 Город (Москва и область) Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в столичном регионе 30 мая
09:51 Происшествия Столкновения болельщиков с полицией омрачили в Париже финал Лиги чемпионов УЕФА
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15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине
15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб
14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР
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