Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами

30 мая. Mossovetinfo.ru – C 30 мая ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, говорится в сообщении регулятора.



Ограничения не затрагивают акции иностранных компаний, которые в основном работают в России и, по мнению экспертов, не затронут акции «Яндекс», Ozon и «Циан» и ряда других крупных компаний.



Решение Банка России направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.