4 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство намерено ужесточить ответственность банков и коллекторов за незаконные действия по взысканию долгов, моответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой на осенней сессии, сообщает «Парламентская газета».



В действующем КоАП предусмотрена ответственность за незаконные действия по взысканию долгов, однако от граждан регулярно поступают жалобы на действия банков и коллекторов. При этом, по статье КоАП кредитные организации не являются субъектами административного правонарушения, поэтому по ряду таких дел производство приходится закрывать.



В связи с этим предлагается включить кредитные организации в число субъектов административного правонарушения и установить штрафы за незаконные действия по взысканию долгов. Для должностных лиц штраф может составить от 20 до 200 тысяч рублей с дисквалификацией на 1 год. Для юридических лиц штрафы предлагается установить в размере от 50 до 500 тысяч рублей.



Кроме того, предлагается наделить полномочиями по рассмотрению подобных дел Федеральную службу судебных приставов.