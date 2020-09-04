 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     04.09.2020 09:34

Банки и коллекторов будут жестче наказывать за незаконные действия по взысканию долгов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  банки  коллекторы  нарушения  штрафы 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство намерено ужесточить ответственность банков и коллекторов за незаконные действия по взысканию долгов, моответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой на осенней сессии, сообщает «Парламентская газета».

В действующем КоАП предусмотрена ответственность за незаконные действия по взысканию долгов, однако от граждан регулярно поступают жалобы на действия банков и коллекторов. При этом, по статье КоАП кредитные организации не являются субъектами административного правонарушения, поэтому по ряду таких дел производство приходится закрывать.

В связи с этим предлагается включить кредитные организации в число субъектов административного правонарушения и установить штрафы за незаконные действия по взысканию долгов. Для должностных лиц штраф может составить от 20 до 200 тысяч рублей с дисквалификацией на 1 год. Для юридических лиц штрафы предлагается установить в размере от 50 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается наделить полномочиями по рассмотрению подобных дел Федеральную службу судебных приставов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
банки  коллекторы  нарушения  штрафы 

Возврат к списку

Лента новостей

10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин

09:59 В мире Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко

09:34 В России Банки и коллекторов будут жестче наказывать за незаконные действия по взысканию долгов

08:52 В России Регионам запретят снижать прожиточный минимум

08:44 Город (Москва и область) Внутри Садового кольца появились около 70 новых точек бесплатного Wi-Fi

Актуальные материалы

10:03 Город (Москва и область) Парк трамваев полностью обновится в Москве до конца 2023 года

08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru