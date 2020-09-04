4 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство намерено ужесточить ответственность банков и коллекторов за незаконные действия по взысканию долгов, моответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой на осенней сессии, сообщает «Парламентская газета».
В действующем КоАП предусмотрена ответственность за незаконные действия по взысканию долгов, однако от граждан регулярно поступают жалобы на действия банков и коллекторов. При этом, по статье КоАП кредитные организации не являются субъектами административного правонарушения, поэтому по ряду таких дел производство приходится закрывать.
В связи с этим предлагается включить кредитные организации в число субъектов административного правонарушения и установить штрафы за незаконные действия по взысканию долгов. Для должностных лиц штраф может составить от 20 до 200 тысяч рублей с дисквалификацией на 1 год. Для юридических лиц штрафы предлагается установить в размере от 50 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, предлагается наделить полномочиями по рассмотрению подобных дел Федеральную службу судебных приставов.
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