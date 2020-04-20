20 марта. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские банки сообщили, что начали принимать заявки на льготные ипотечные кредиты по ставке в 6,5% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на кредитные организации.



О начале приема заявок на льготную ипотеку сообщили Промсвязьбанк (ПСБ), Альфа-банк, банк ДОМ.РФ, а также ВТБ. При этом в ПСБ сообщили, что в дополнение к государственным субсидиям банк опустил ставку по программе до 6% годовых. Альфа-Банк и банк ДОМ.РФ сообщили о максимальном упрощении процедуры подачи заявки, в том числе возможности подачи заявки онлайн.



Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых предложил запустить президент России Владимир Путин. В рамках данной программы граждане смогут получить льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.